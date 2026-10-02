-minacu_morte_mulher.mp4 (1.3463280)\nUm homem foi preso em flagrante suspeito de matar a companheira, Alecir Santana de Lima, e transportar o corpo dela em um carrinho de mão por cerca de 1 km até uma área de mata, em Minaçu, no norte goiano. O crime teria ocorrido durante a madrugada desta sexta-feira (2). De acordo com a polícia, o homem confessou aos policiais penais após a prisão. A Justiça converteu a prisão em preventiva, e ele responderá por feminicídio e ocultação de cadáver, informou o delegado responsável pelo caso.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Mulher é encontrada morta em Minaçu e companheiro é suspeito de transportar corpo\nAo POPULAR, Afonso Vitor, explicou que, a Polícia Militar (PM) foi acionada depois que o corpo da mulher foi encontrado. Como havia sinais de que a ocultação tinha acontecido recentemente, os policiais começaram a procurar câmeras de segurança na região.