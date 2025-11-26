Um homem foi preso suspeito de matar um conhecido envenenado e enterrar o corpo no quintal de casa, segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu em Caiapônia, na região sudoeste do estado, e, durante a abordagem, o suspeito confessou o crime aos policiais.\nO caso aconteceu no último domingo (23). Como o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização da matéria.\nA polícia foi acionada pelos familiares da vítima de 47 anos que registraram o desaparecimento dele. Segundo a PM, a vítima havia sido vista pela última vez na companhia do suspeito, conhecido como “Barba Ruiva”, que já tem histórico policial com várias passagens.\nPreso reconhecido por juíza durante audiência morre em confronto com a polícia\nMulher que ajudou adolescente que era mantida presa em casa pela mãe relata encontro: 'Foi a mão de Deus'