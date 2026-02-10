Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar, com três tiros, o enteado, de 27, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu quando o enteado tentou defender a mãe de agressões durante uma discussão.\nO crime aconteceu na manhã do último domingo (8), no bairro Goiá, região oeste de Goiânia. O nome do suspeito não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele.\nGrávida baleada durante discussão na porta de prostíbulo em Itumbiara perde o bebê; diz polícia\nHomem mata a mulher na frente da filha, em Aparecida de Goiânia, diz PM\nSuspeitos de ataque a tiros em que mãe se jogou na frente para tentar salvar os filhos são presos\nDe acordo com a PM, o homem foi armado até a casa da ex-companheira, a qual tinha uma medida protetiva contra ele, na tentativa de reatar o relacionamento. O suspeito iniciou uma discussão, assustada a mulher pediu ajuda ao seu filho que foi alvejado com três tiros pelas costas e morreu no local.