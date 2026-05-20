Um homem foi preso suspeito de matar a ex-namorada, Kesley Cristina Ribeiro Marques, a facadas e esconder o corpo dela em um monte de areia, na cidade de Anápolis, a 55 km de Goiânia. O suspeito foi identificado como Jederson Lucas Ferreira das Chagas e foi preso nesta terça-feira (19).\nO POPULAR não conseguiu contato com a defesa do suspeito, até a última atualização desta matéria. De acordo com o delegado Marcos Adorno, responsável pelo caso, o crime aconteceu no dia 13 de maio.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o delegado disse que o suspeito contou que houve uma luta corporal com a vítima, quando ele deu diversas facadas dentro da casa dela e, depois, a colocou no porta-malas do carro e a levou para o local onde escondeu o corpo, cobrindo com areia.\nAos policiais, ele contou que havia entrado em uma luta corporal com a vítima. Ele deu diversas facadas na vítima na casa da própria vítima. Ele colocou a vítima dentro do porta-malas do veículo dela, limpou o local e trouxe a vítima para esse local. Aqui nesse local ele desovou o corpo e ocultou o cadáver, colocando areia em cima”, disse o investigador.