-Homem é esfaqueado em UPA de Goiás (1.3310473)
Um homem foi preso suspeito de matar um paciente com uma facada nas costas enquanto buscava atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. O delegado Taylor Brito, responsável pelo caso, contou que a motivação seria uma briga entre o suspeito e a vítima dias antes do crime (veja vídeo acima).
Diante das circunstâncias e dos elementos apurados restou comprovado que o autor adentrou na UPA enquanto a vítima recebia atendimento. Desferiu golpes de faca em suas costas. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local", relatou Brito.
Como o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.