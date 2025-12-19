Um homem de 34 anos foi preso com suspeita de pagar R$ 75 para estuprar dois adolescentes em Itumbiara, na região sul de Goiás. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito teria transferido R$ 150 para um dos jovens pelos estupros. O caso aconteceu em novembro deste ano e, segundo a PC, o pai das vítimas apenas ficou sabendo da situação após questionar o filho que estava recebendo um pix.\nO POPULAR não conseguiu encontrar a defesa do suspeito, pois o nome dele não foi divulgado.\nSuposto serial killer é condenado a 21 anos por morte de mulher em situação de rua\nRéu por feminicídios em Rio Verde já tem 112 anos de condenação\nChefe de esquema de tráfico de mulheres para Europa e Ásia é presa em Goiás, diz PF\nSegundo a polícia, o adolescente apenas teria contado ao pai o que aconteceu após muita insistência. O estupro ocorreu em novembro deste ano e o suspeito foi preso preventivamente nesta quinta-feira (18).