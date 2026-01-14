-Vídeo: Homem se passa por cliente de motel, amarra dono e leva joias e dinheiro (1.3361429)\nUm homem foi preso suspeito de se passar por um cliente para entrar em um motel e cometer um assalto em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, no último sábado (10), segundo informações da Polícia Militar (PM).\nNa audiência de custódia, realizada nesta terça-feira (14), a Justiça decidiu manter Lindiomar Soares Vieira, de 29 anos, preso e converteu a prisão em preventiva. De acordo com a decisão, o crime foi cometido com violência e grave ameaça. Ainda segundo a Justiça, Lindiomar já tem passagem por homicídio no estado do Pará.\nO POPULAR procurou a defesa do suspeito, mas não conseguiu localizá-la. A Polícia Civil também foi procurada para, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.