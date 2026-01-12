Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentar matar a ex-companheira dentro da Delegacia de Polícia de Serranópolis, no sudoeste de Goiás. O caso, registrado no domingo (11), terminou com a intervenção armada de um agente para conter o agressor e salvar a vida da vítima.De acordo com a Polícia Civil (PCGO), a mulher, de 39 anos, procurou a unidade policial para denunciar que vinha sendo perseguida e ameaçada desde o fim do relacionamento.\nSegundo o relato da PC, o suspeito praticava violência psicológica de forma contínua e chegou a usar a filha menor do casal como forma de intimidação, mantendo a criança dentro de um veículo contra a vontade dela. O suspeito foi preso em flagrante e deve responder por perseguição, violência psicológica, constrangimento ilegal e tentativa de feminicídio.