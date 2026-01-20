Um homem de 58 anos foi preso em Luziânia suspeito de matar os pais após incendiar a casa deles. De acordo com a Polícia Civil (PC), desde o início do dia o suspeito vinha reiteradamente ameaçando os pais de morte, que são idosos com mais de 90 anos.\nPor não ter o nome divulgado pela PC, a reportagem não localizou a defesa do suspeito.\nSegundo relato da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu no último domingo (18), no Parque Estrela Dalva 2, em Luziânia. O suspeito foi até a casa dos pais no período da tarde e estava visivelmente bêbado.\nChegando lá, o homem percebeu que o portão da casa estava trancado e isso o deixou ainda mais transtornado. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, ele arrombou o portão da casa dos pais e ateou fogo no sofá da casa, mesmo sabendo que os pais estavam lá.