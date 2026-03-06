De acordo com a PRF, a equipe estava no terminal rodoviário como parte da Operação Rosas de Aço (Divulgação)\nUm homem foi preso na manhã desta sexta-feira (6) suspeito de tentar tomar a arma de uma policial rodoviária federal durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodoviária de Goiânia. A ocorrência aconteceu enquanto agentes participavam de uma operação nacional de conscientização contra a importunação sexual no transporte coletivo.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não pôde localizar a defesa para posicionamento.\nDe acordo com a PRF, a equipe estava no terminal rodoviário como parte da Operação Rosas de Aço, iniciativa voltada à orientação de passageiros sobre prevenção, identificação e denúncia de casos de importunação sexual.\nJovem morre após tentar assalto na saída de igreja e entrar em confronto com a polícia, em Goiânia, diz PM