Um homem foi preso suspeito de torturar, estuprar e manter em cárcere privado duas pessoas em Taquaral de Goiás, no centro goiano. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), as vítimas procuraram a delegacia na terça-feira (13) para denunciar as agressões cometidas pelo homem, com quem moravam.
Como o suspeito não teve a identidade divulgada, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para que pudesse se posicionar.
Segundo a polícia, as vítimas relataram que eram agredidas constantemente com pauladas, chutes, barras de ferro e objetos arremessados.