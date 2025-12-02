-POP_Quartzo_021225 (1.3344510)\nUm homem foi preso transportando quase meia tonelada de cristais de quartzo provenientes de garimpo ilegal avaliados em cerca de R$ 135 mil, em Cristalina, no entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar (PM) foram apreendidos 460 kg do cristal que estavam armazenados em sacos na carroceria de uma caminhonete (assista ao vídeo acima).\nA prisão aconteceu no último sábado (29). Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para pedir um posicionamento.\nDe acordo com o Comando de Operações de Divisas (COD), os cristais de quartzo foram extraídos ilegalmente em garimpos localizados nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia.\nDois homens considerados os maiores caçadores de onça do Brasil são presos em São Miguel do Araguaia, diz polícia