-VÍDEO: Homem é procurado suspeito de torturar pet de ex em Itaberaí (1.3381211)\nUm homem é procurado suspeito de torturar a cachorrinha da ex-companheira em Itaberaí, na região central de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), há um mandado de prisão preventiva em aberto contra João Marcos Marques Ribeiro, que está foragido.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de João nesta terça-feira (3), mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com o delegado Kahlil Souto Nogueira, da Delegacia do município, o animal, uma cadela da raça shih tzu, pertence à ex-companheira do investigado. O caso de maus-tratos teria ocorrido no dia 3 de janeiro deste ano e é apurado em inquérito policial já remetido ao Poder Judiciário.\nAinda conforme o delegado, além dos maus-tratos ao animal, o homem também é investigado por ameaça e injúria contra a ex-companheira, no contexto de violência doméstica.