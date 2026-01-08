-NOVO_HOMEM_QUEIMADO_VIVO_HELICO (1.3358734)\nUm homem de 57 anos foi queimado vivo dentro de casa, em São Simão, no sudeste de Goiás. Devido à gravidade dos ferimentos, ele teve de ser transportado de avião pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia (veja o vídeo acima). Um suspeito, de 41 anos, foi preso.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito, que deve passar por audiência de custódia às 16h desta quinta-feira (8).\nO caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (7), na Rua 3, no Setor Garimpo. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência após o atendimento a vítima, que apresentava diversas queimaduras graves pelo corpo.\nDe acordo com os bombeiros, o paciente sofreu queimaduras de terceiro grau e apresentava rebaixamento do nível de consciência no momento do atendimento. As lesões atingiram a cabeça e o pescoço, o tronco e os dois braços. A vítima também sofreu queimaduras nos olhos.