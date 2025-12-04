-Morte de Ielly Gabriele (1.3345523)\nHomem identificado como Diego Fonseca Borges, que foi filmado matando a namorada, está sendo julgado nesta quinta-feira (4), no Fórum da Comarca de Jataí.\nAo POPULAR, a defesa de Diego informou que não irá se posicionar sobre a defesa feita no julgamento, mas afirma que o tiro foi acidental e que o réu socorreu a vítima. (Confira a nota completa ao final do texto)\nO caso aconteceu em 2023 e, na época, Diego foi preso depois que a Polícia Civil vasculhou o celular de Ielly Gabriele, que estava com o celular na mão e filmou o momento de sua morte. No vídeo, é possível ver que Diego aponta a arma na direção de Ielly e o celular cai no chão e a gravação para.\nDiego é acusado por homicídio triplamente qualificado, que é por motivo fútil, situação em que a defesa da vítima é difícil e por feminicídio (crime de homicídio em mulheres).