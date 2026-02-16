-Ladrão entra em joalheria em Goiás (1.3374938)\nUm homem furtou mais de R$ 1 milhão em joias de uma joalheria em um shopping, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o ladrão teria ficado escondido dentro de uma ótica ao lado e, durante a madrugada, abriu um buraco na parede para entrar na joalheria (veja vídeo acima).\nGravações das câmeras de segurança do shopping mostram o homem sentado em um banco em frente às lojas. Em seguida, quando percebe que um estabelecimento começa, a baixar as portas automáticas, ele se levanta, caminha rapidamente para a loja, abaixa, se arrasta por baixo da estrutura e entra no local.\nNão havia sinais de arrombamento na entrada principal. Em inspeção interna, foi constatado rompimento de obstáculo, consistente em buraco na parede divisória com outra loja”, descreveu a corporação.