-VÍDEO (1.3460069)\nUm homem jogou um cachorro dentro de um bueiro, no Setor Jardim América, em Goiânia. Um vídeo divulgado pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) mostra o momento em que o homem passa pela rua segurando o animal pelas patas e, na sequência, ergue e joga o animal dentro do bueiro. O suspeito foi preso e encaminhado para a Central Geral de Flagrantes (CGF) e, conforme apurado pela TV Anhanguera, passará por audiência de custódia ainda nesta quinta-feira (24).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nO registro foi feito pela câmera de segurança na quarta-feira (23), às 17h40. Conforme relatado por testemunhas para a polícia, a equipe foi acionada por meio de uma denúncia. O animal, identificado como Pikathura, foi encontrado dentro de um bueiro que fica próximo a um córrego. A cachorrinha foi resgatada por pessoas que passavam pela rua.