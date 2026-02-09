Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante por matar, com vários golpes de faca, a própria companheira, de 27, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na frente da filha de 2 anos de idade do casal.\nO crime aconteceu na madrugada do último sábado (7), no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. O homem identificado como Paulo Roberto Soares de Coelho passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.\nAo POPULAR, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) disse que representou o investigado durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular, e não comentará sobre o caso.\nBrasil atinge recorde de feminicídios em 2025: quatro mortes por dia