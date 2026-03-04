De acordo com a Polícia Militar, o homem confessou que matou a esposa por ciúmes; a filha do casal, um bebê, estava no quarto no momento das agressões (Divulgação/17º BPM Águas Lindas de Goiás)\nUm homem foi preso em flagrante suspeito de matar a própria esposa a pauladas, em Águas Lindas de Goiás, na região do Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (2), no bairro Jardim Santa Lúcia.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito, pois a identidade dele não foi divulgada, até a última atualização desta matéria. De acordo com a Polícia Militar, o homem acionou a PM alegando que três indivíduos teriam invadido a residência com a intenção de matá-lo e que, durante a ação, sua companheira teria sido atingida ao tentar defendê-lo.\nHomem é preso suspeito de jogar mulher de carro em movimento e manter filhos em cárcere privado