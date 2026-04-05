Um homem de 64 anos é suspeito de matar a esposa e o neto de 13 anos em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal (DF). Ambos foram encontrados mortos com lesões na cabeça e uma picareta ao lado, que possivelmente foi a arma utilizada no crime, segundo informações fornecidas pela delegada Lorena Cardoso em entrevista à repórter Laylla Alves da CBN Goiânia.\nSegundo a Polícia Civil, após o crime, o homem tirou a própria vida. O caso aconteceu na última sexta-feira (3), no Setor das Laranjeiras e a motivação ainda não foi esclarecida pela PC.\n“Há indícios de que as vítimas estariam deitadas, dormindo, então pode ser que o crime tenha acontecido pela madrugada. Ainda vai sair o resultado dos laudos cadavéricos para precisar a data da morte e como foram as lesões”, explica a investigadora.\nSegundo a delegada, após cometer os crimes, ele amarrou uma corda na garagem, enrolou no pescoço e ele mesmo se enforcou, de acordo com o que mostram as imagens.