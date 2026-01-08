A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o assassinato a facadas de cinco pessoas da mesma família em Juiz de Fora, ocorrido na quarta-feira (7).\nDentre os mortos estão o pastor aposentado João Batista Fernandes Souza, 74, e sua esposa, Neide Fernandes de Faria Souza, 63. Também morreram duas filhas de João, de 47 e 44 anos, e um neto, de cinco.\nO suspeito do crime é um dos filhos de João Batista, que foi preso em flagrante ao confessar as mortes do pai, da madrasta, das irmãs e do sobrinho, segundo a polícia. As autoridades não informaram se o suspeito já constituiu defesa.\nOs corpos foram encontrados na casa do pastor, no bairro Santa Cecília, por um familiar que estava indo trabalhar na manhã de quarta-feira. A Polícia Militar foi acionada, e o suspeito foi preso onde morava, em outro ponto da cidade. Uma faca que teria sido usada no crime foi apreendida no local.