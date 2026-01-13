Um homem de 73 anos morreu afogado após ser arrastado pela enxurrada na tarde desta segunda-feira (12), em Caldas Novas, na região sul do estado. De acordo com informações da Prefeitura de Caldas Novas, o idoso chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas teve a morte confirmada no local.\nO homem identificado como José Maria Cândido, de 73 anos, ao descer do veículo, se desequilibrou pelo grande volume de água da chuva, sendo puxado pela força da enxurrada e ficou preso na parte traseira do automóvel, conforme relato de populares.\nAlerta de tempestade é lançado para 150 cidades em Goiás; veja a lista\nIrmãos morrem no mesmo dia e despertam emoção na cidade de Uruaçu\nCriança morre afogada em lago de Caldas Novas\nDe acordo com as informações passadas por populares à equipe do Samu, o idoso teria ficado dentro da água da chuva por aproximadamente 30 a 45 minutos. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Militar foram acionados para o isolamento do local e a remoção do corpo.