-Homem morre após mortal em praça de Goiânia (1.3344908)
Um homem de 39 anos morreu após dar um salto mortal em uma praça de Goiânia. Um vídeo de câmeras de segurança obtido pela TV Anhanguera mostra quando Ronivon Almeida da Silva sobe em um equipamento do local, pula e cai sobre o pescoço (veja vídeo acima).
O acidente aconteceu na noite de terça-feira (2), em uma praça do setor Novo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) informou que uma equipe foi acionada, mas que a vítima morreu no local.
As imagens mostram o momento em que Ronivon se aproxima de um banco na praça e sobe no encosto. Na primeira tentativa, ele escorrega enquanto ainda está de pé. Depois, volta a subir, realiza um salto e gira o corpo para trás. No entanto, cai no chão, de bruços e é observado por outras pessoas.