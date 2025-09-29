Acidente no km 49 da BR-452, próximo à Lagoa do Bauzinho, em Rio Verde (Divulgação / PRF)\nUm homem de 39 anos morreu após acidente envolvendo três veículos na BR-452, próximo à Lagoa do Bauzinho, em Rio Verde, região central do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), um Astra e um Chevrolet Cruze bateram de frente contra um veículo Polo, onde Jonas Nunes Couto estava como passageiro. Ele morreu no local.\nO acidente aconteceu na madrugada de domingo (28). No Polo estavam Jonas e o motorista, de 29 anos. Eles seguiam em direção a Maurilândia quando foram atingidos por dois veículos que trafegavam na contramão.\nO motorista do Polo teve uma fratura na perna e foi levado ao hospital. Ele não teve o nome divulgado, por isso, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem. Jonas morreu no local.