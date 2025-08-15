Um homem de 45 anos morreu após bater o carro contra um animal silvestre e capotar na GO-305, em Cumari, na região sudeste de Goiás, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (14).\nAo POPULAR, os militares informaram que o homem viajava no sentido Goiandira -Cumari quando atingiu uma capivara que atravessava a pista. Ao colidir com o animal, perdeu o controle da direção e o veículo capotou. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada para fora do automóvel, sofrendo múltiplos traumas.\nEx-vereador, esposa e filha são os mortos em acidente na GO-215\nPassageira de moto morre após ser atropelada e arrastada por carro de luxo em avenida de Goiânia; vídeo\nTrês pessoas morrem após acidente em rodovia de Goiás; vídeo\nO Corpo de Bombeiros foi acionado, mas uma equipe de saúde de Cumari chegou primeiro ao local, prestando os primeiros socorros. Durante o atendimento, o homem foi transferido para uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o transporte até o Pronto Socorro da Santa Casa de Catalão, onde veio a óbito.