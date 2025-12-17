Um homem de 46 anos morreu após cair de cima de um caminhão em uma empresa no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), em Anápolis, a 55km de Goiânia. Conforme o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a altura da queda foi de cerca de 3,80 metros. A vítima foi encontrada com sangramento no crânio e nariz e sem sinais vitais no local do fato.\nA empresa Leopel Reciclagem publicou uma nota de pesar nas redes sociais sobre o falecimento do trabalhador lamentando o acontecido.\nCom enorme pesar, comunicamos o falecimento de Maurílio Batista Nery, nesta terça-feira. Nesse momento de dor solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos os nossos sinceros sentimentos”, escreveu.\nMulher morre após levar choque dentro de casa em Varjão\nJovem morre depois de cair de moto aquática no Lago Corumbá, dizem bombeiros