Misturador de silo onde trabalhador caiu em Itapuranga (Reprodução/Samu)
Um homem de 50 anos morreu após cair em um misturador de silo em Itapuranga, no Noroeste de Goiás. De acordo com os bombeiros, a vítima foi encontrada com as pernas presas na máquina e vários ferimentos pelo corpo. O caso foi registrado como acidente de trabalho.
O caso aconteceu na manhã de sábado (27), em uma fazenda onde a vítima trabalhava. A Polícia Militar informou que a equipe foi chamada pelo dono da fazenda que encontrou o funcionário dentro do misturador de silo. O corpo foi retirado da máquina e deixado aos cuidados da PM.
Conforme a Polícia Civil, já foi solicitada perícia e demais providências para apurar o caso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Instituto Médico Legal (IML) também atenderam a ocorrência.