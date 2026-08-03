Um homem de 36 anos morreu após cair na água enquanto tirava uma foto na Cachoeira do Sucuri, na zona rural de Mineiros, no sudoeste de Goiás, no domingo (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, José Augusto Santana fazia registros fotográficos na base da queda d'água quando escorregou e caiu no poço da cachoeira junto com a filha da namorada. A menina foi resgatada por banhistas, mas ele afundou em um trecho profundo e de difícil acesso.\nAo POPULAR, a corporação informou que a menina foi rapidamente alcançada e retirada da água por banhistas que estavam nas proximidades e perceberam a situação de risco. Já José Augusto caiu em uma parte mais profunda e de difícil acesso do poço da cachoeira, submergiu e não conseguiu retornar à superfície.\nAdolescente morre afogado em captação de água no Rio Meia Ponte, em Goiânia