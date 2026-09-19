Julio César Silva Santos, que trabalhava como corretor de grãos, morreu após a caminhonete que conduzia sair da pista. (Arquivo pessoal/Natan Freitas)\nUm homem de 50 anos morreu após a caminhonete que conduzia capotar na GO-210, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, na manhã deste sábado (19). O acidente aconteceu no km 443 da rodovia, no trecho entre Santa Helena de Goiás e o cruzamento com a BR-452, próximo ao povoado e loteamento Sem Terra. A vítima foi identificada como Julio César Silva Santos, que trabalhava como corretor de grãos.\nAs circunstâncias do acidente ainda não foram informadas. Ao O POPULAR, a Polícia Civil disse que o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) de Rio Verde. A unidade pediu as perícias necessárias e aguarda os laudos para esclarecer as circunstâncias do acidente.