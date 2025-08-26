-POP_AFOGAMENTO_FLORES_26_8_2025 (1.3304577)\nUm homem, de 48 anos, morreu afogado após a canoa em que estava afundar na barragem do Paranã, em Flores de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), testemunhas relataram que na embarcação havia nove pessoas, sendo que apenas três delas usavam coletes salva-vidas.\nO caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (25). Conforme os bombeiros, as nove pessoas embarcaram na canoa para irem à um acampamento em uma das ilhas do lago. Durante o percurso a embarcação afundou.\nOito dos ocupantes nadaram até a margem, mas o condutor, que estava sem equipamento de segurança, não conseguiu e se afogou a cerca de 50 metros da borda. De acordo com o 19° Batalhão de Bombeiros Militar de Formosa, que realizou o atendimento do caso, foi utilizada a técnica de mergulho de arrastão.