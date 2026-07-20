-VÍDEO ACIDENTE (1.3435012)\nUm homem de 45 anos morreu após o carro dele bater de frente com uma carreta e ficar destruído na GO-184, em Jataí, no Sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Científica, Marcelo Fernandes Freitas morreu por traumatismo torácico que atingiu o coração. O motorista da carreta, de 35 anos, não se feriu e permaneceu no local. A Polícia Civil investiga o caso.\nO acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17), no km 125, na zona rural de Jataí, e envolveu uma Renault Duster e uma carreta Scania R 440, composta por um caminhão-trator e dois semirreboques. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra a situação do carro após o acidente (assista acima).\nComandante do Giro está na UTI após acidente de moto em Goiás\nVeterinário que morreu após cair do cavalo ao ser atingido por gado durante vaquejada era 'alegre, generoso e exemplar'