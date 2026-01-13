-HOMEM_REFEM_ADOLESCENTE (1.3361023)\nJosenildo Alves de Sousa, de 45 anos, morreu após fazer refém uma adolescente, de 16, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Imagens gravadas por vizinhos e câmeras de monitoramento mostraram o momento em que os policiais tentaram negociar com o homem, que estava com uma faca próxima ao pescoço da vítima. Em certa ocasião, a cadela da jovem se aproxima do criminoso e o ataca, instante em que ele se distrai e é baleado por um militar (veja o vídeo acima).\nO crime aconteceu por volta das 20h, na Rua BE 8, no Residencial Boa Esperança. Um morador contou à polícia que, primeiramente, o homem tentou fazer refém o filho dele, mas quando foi avisado por vizinhos e chegou ao local, o agressor já havia atacado a adolescente, que ia a um supermercado.