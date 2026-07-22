-POP_Homem_Catalao_220726 (1.3435957)\nUm homem morreu depois de pedir socorro e esperar por uma ambulância por cerca de duas horas em Catalão, na região sudeste do estado. Segundo moradores, o homem, identificado como Rafael Vinícius Silva de Souza, bateu no portão de várias casas pedindo ajuda (assista ao vídeo acima).\nO POPULAR não conseguiu localizar a família da vítima até a última atualização dessa matéria. A causa da morte de Rafael Vinícius ainda não foi confirmada.\nNas imagens de câmeras de segurança, é possível ver quando Rafael está andando pela rua e depois cai no chão. Moradores contaram à TV Anhanguera que ele parecia desorientado, não conseguia falar o que estava sentindo e pediu para que chamassem uma ambulância.\nOs moradores afirmam ter ligado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para o Corpo de Bombeiros, mas relatam que nenhuma viatura chegou a tempo de socorrer a vítima. Em entrevista ao repórter Matheus Albernaz, um morador contou que ligou pedindo ajuda para Rafael, mas os socorristas disseram não ter viatura disponível para o atendimento.