-Poste (1.3335999)\nUm homem de 42 anos morreu após levar choque em um fio de internet dentro de casa nesta quarta-feira (12), em Goiânia, segundo a Polícia Científica. O perito criminal Warley Alves Ferreira explicou que tudo indica que o cabo guia de fibra óptica encostou em algum ponto energizado da rede elétrica e provocou o fogo em um poste. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o poste ainda em chamas (assista acima).\nEsse cabo tem uma guia de aço para dar sustentação. Possivelmente ela [a guia] encostou em algum ponto da rede elétrica e energizou. Quando a vítima tocou nessa guia tomou o choque. Tudo indica que ele tocou na guia que alimenta o modem. O fogo foi justamente no cabeamento de telecomunicações. A gente acredita que, no momento que ele tomou o choque, desenvolveu algum fenômeno que energizou tudo”, afirmou o perito.