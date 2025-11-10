Um homem morreu após levar um choque enquanto cortava uma árvore, em Caldas Novas, no setor Itaguaí II, na região sul do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas já estava morto quando chegaram ao local.\nA equipe de bombeiros relatou que o homem, de 28 anos, estava podando uma árvore quando um galho encostou na rede elétrica e gerou uma descarga. Quando os bombeiros chegaram, o homem ainda estava sobre a árvore.\nAo POPULAR, a Equatorial informou que o rapaz não era funcionário da empresa e lamentou profundamente o acidente, que aconteceu neste domingo (9). A empresa fez o desligamento da rede elétrica para que os militares pudessem resgatar o jovem.\nIdoso morre enquanto dançava forró em Centro de Convivência, em Anápolis