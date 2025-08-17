-POP_HOMEM_ELETROCUTADO (1.3301096)\nUm homem de 60 anos morreu após levar um choque na tarde deste domingo (17) enquanto mexia em um poste de energia no bairro Jardim do Ingá, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Imagens feitas por moradores mostram o homem ainda pendurado no poste e equipes de socorro isolando a rua (assista acima).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, ao POPULAR, a vítima foi encontrada sem vida no topo do poste, em contato com a fiação elétrica. A área foi isolada até a chegada de uma equipe da Equatorial Goiás, que desligou a rede para que o corpo pudesse ser retirado.\nO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o óbito no local. Segundo a corporação, o homem fazia uma ligação clandestina de energia no momento em que sofreu o choque.\nTrio elétrico em que homem sofreu acidente teria altura incompatível