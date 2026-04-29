Um homem de 39 anos morreu após passar mal durante um treino de crossfit em Araras, no interior de São Paulo.\nAlex Aparecido Alexandrino estava no meio de um treino quando passou mal na tarde de segunda-feira. Ele foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa de Araras.\nMédicos tentaram reanimar o homem por mais de 40 minutos, mas morreu no hospital. Nas redes sociais, o Centro de Treinamento Oriente, onde ele treinava, lamentou a morte. "Para sempre em nossos corações", afirmou a academia em publicação.\nDelegado goiano é encontrado morto em casa\nPsicoterapeuta sofre infarto e morre em casa depois de voltar da academia, em Anápolis\nNoiva do engenheiro que morreu após casamento faz homenagem um mês após cerimônia\nEm nota enviada ao UOL, a academia afirmou que Alex era "um grande amigo" e disse que todos estão de luto. "Infelizmente durante o treino Alex veio a passar mal, sendo acionado o Samu e realizados os primeiros socorros, em seguida ele foi levado pela unidade do SAMU ao hospital e infelizmente não resistiu", diz trecho da nota.