Um idoso, de 75 anos, morreu em Santa Rita do Novo Destino, no centro goiano, após se engasgar enquanto comia uma laranja. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a esposa da vítima tentou socorrê-lo, mas não teve êxito.
O caso aconteceu neste domingo (7) em uma propriedade rural. De acordo com a PM, a equipe foi acionada por volta de 1h da madrugada. A família informou à polícia que o idoso estaria consumindo a fruta quando começou a passar mal.
Ao chegarem ao local, a equipe constatou que o homem já estava sem vida. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado pela polícia e realizou a perícia no local e a remoção do corpo.