Um homem de 40 anos morreu após ser atacado por um enxame de marimbondos no bairro Quinta da Boa Vista, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade, com base no relato da família, o homem estava realizando a poda de uma árvore quando foi atacado pelos insetos.
O incidente aconteceu na quarta-feira (24). De acordo com a SMS, após o ataque, ele foi para o banheiro da residência, onde foi encontrado desacordado pelos filhos.
Ao POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que ao chegar ao local, a vítima, cuja identidade não foi divulgada, já estava inconsciente.