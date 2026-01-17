Homem morre na barreira rodoviária após ser baleado próximo do local (Reprodução / TV Anhanguera)\nUm homem identificado como Ildo Vicente da Silva Júnior, de 38 anos, morreu na madrugada deste sábado (17) após ser baleado em uma rua e pedir ajuda na barreira da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRE) da GO-070, em Goiânia. Três homens teriam praticado o crime, mas ninguém ainda foi preso.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 00h43, na Vila Mutirão. A vítima, que foi atingida na região do peito e pescoço, teve uma perda de sangue muito grave, o coração parou e, mesmo com as manobras de reanimação, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.\nA Polícia Militar informou que, após a confirmação do falecimento, a área foi isolada e os órgãos competentes foram acionados, incluindo a Polícia Técnico-Científica, o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios, responsável pela apuração dos fatos e demais providências legais.