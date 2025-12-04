Um passageiro morreu após um surto dentro de um ônibus do Eixo Anhanguera, na Estação Anhanguera, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o homem estaria agredindo usuários e o motorista do transporte público. Ele foi algemado pelos policiais, retirado do veículo e logo após perdeu a consciência.\nEm nota, a Viação Reunidas informou que o passageiro apresentou comportamento alterado, o que levou o motorista a encerrar a viagem segundo os protocolos de segurança (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nConforme a PM, os passageiros do ônibus tentaram segurar o homem enquanto ele tentava assumir a direção do veículo e agredia o motorista.\nPolicial em surto atira para o alto no meio da rua, diz polícia; vídeo\nJovem em surto invade prefeitura e destrói gabinete do prefeito de Uruaçu, diz polícia