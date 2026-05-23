O trabalhador rural José Carlos Bernardo de Campos, de 56 anos, faleceu em Piracanjuba, no sul de Goiás, após ser picado por uma cobra, identificada pela família como uma cascavel, e sofrer uma parada respiratória. Segundo informações da TV Anhanguera, familiares afirmam que a equipe médica que realizou o atendimento não administrou o soro antiofídico. De acordo com os familiares, a aplicação do medicamento, composto por anticorpos específicos capazes de neutralizar toxinas de venenos de serpentes (como o soro anticrotálico ou antielapídico), poderia ter evitado a morte.\nAo POPULAR, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que a morte do trabalhador rural está sob investigação da secretaria. 'É importante destacar que o óbito vai passar por investigação e é preciso aguardar os laudos para determinar se o óbito foi causado pelo acidente com serpente ou não', diz parte da nota (veja a nota completa ao final da matéria).