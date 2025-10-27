-Tiroteio em bar de Anápolis (1.3328932)\nUm homem, de 22 anos, morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em um bar de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Conforme a Polícia Militar de Goiás (PMGO), um grupo composto por seis pessoas, suspeitas de cometer o crime, fugiu para a região de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, após o fato. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o momento do ocorrido, quando um veículo da cor prata para na frente do bar e pessoas armadas descem atirando (veja acima).\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, a reportagem não conseguiu localizar suas defesas.\nEm entrevista à TV, o subtenente da Polícia Militar, Gleydson Oliveira do Prado, relatou que uma mulher, frequentadora do bar, teve uma discussão com a vítima no local. Após a discussão a mulher foi para casa e relatou o ocorrido ao pai e os irmãos.