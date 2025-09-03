Vítima morreu após o acidente na GO-020, em Cristianópolis (Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nUm homem, de 32 anos, morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente na GO-020, em Cristianópolis, no sudeste goiano. A batida ocorreu após os dois carros, VW/Gol e um VW/Virtus, colidirem de frente, de acordo com o Corpo de Bombeiros.\nO caso aconteceu por volta das 5h de terça-feira (2), no trecho entre Pires do Rio e Goiânia. Segundo os bombeiros, após a colisão, a vítima morreu ainda no local. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para se responsabilizar pelo corpo.\nOs militares socorreram ainda outras duas pessoas, um homem e uma mulher, que estavam conscientes e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Bela Vista de Goiás. Já o terceiro ferido foi levado à uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).