Um homem de 32 anos morreu após um acidente que ocorreu na noite deste sábado (30), na Avenida São Domingos, na Vila Mutirão, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, outros três ocupantes do carro ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. A dinâmica exata não foi divulgada, mas informações iniciais apontam que o veículo bateu em uma árvore do canteiro central da pista.\nOs nomes dos envolvidos no acidente não foram revelados. Assim, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde deles até a última atualização desta reportagem.\nConforme os bombeiros, entre os sobreviventes está o condutor do carro, cuja idade não foi divulgada. Ele foi encontrado consciente, com suspeita de fratura no fêmur direito e dores no quadril, sendo encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital.