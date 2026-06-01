Um homem de 57 anos, identificado como Jorge Edgardo Barbosa, morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão, na GO-139. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu perto do trecho conhecido como “Curva da Morte”, entre os municípios de Caldas Novas e Piracanjuba, no sul goiano. A dinâmica do acidente não foi divulgada.\nConforme os militares, a vítima era o motorista do carro. Já o condutor e uma passageira do caminhão tiveram ferimentos leves e não precisaram ser levados ao hospital. O caso ocorreu na noite do último sábado (30).\nDurante o atendimento da ocorrência, os bombeiros perceberam um risco de incêndio por conta do vazamento de combustível e de o carro estar em uma área com vegetação seca. Assim, os militares abriram o capô do veículo e desligaram a bateria, eliminando possíveis fontes de ignição e garantindo a segurança do ambiente.