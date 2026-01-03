Um homem de 31 anos morreu nesta sexta-feira (2) na Bahia por intoxicação de metanol. A informação foi confirmada pela secretaria estadual da Saúde neste sábado (3).\nEle e outras seis pessoas, todas moradoras de Ribeira do Pombal (BA), foram internadas no final de dezembro com suspeita de intoxicação por metanol. Em seguida, a Polícia Civil comprovou que o grupo consumiu bebida alcoólica adulterada.\nNa quarta-feira (31), o Ministério da Saúde enviou à Bahia uma remessa de cem ampolas de etanol fomepizol, substância utilizada em casos de intoxicação por metanol.\nCidade da Bahia proíbe bebidas após intoxicação por metanol\nSete pessoas são internadas na Bahia com suspeita de intoxicação por metanol\nDas 7 vítimas, 4 tiveram alta hospitalar, e 2 seguem internadas no Instituto Couto Maia, em Salvador.