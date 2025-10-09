Preso desde 29 de agosto e denunciado pelo assassinato de uma mulher em situação de rua em Rio Verde, um homem de 54 anos foi solto pela Justiça nesta quarta-feira (8), cerca de três semanas depois da prisão de outro homem que confessou ter cometido o crime. Carlos Eduardo Camargo, ele também uma pessoa em situação de rua, conseguiu a liberdade após o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) apresentar um aditamento à denúncia, tirando o nome dele do polo passivo e colocando o de Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, suspeito de ser um criminoso em série principalmente contra mulheres.\nCarlos foi preso no dia em que o corpo de Alexania Hermógenes Carneiro, de 40 anos, foi encontrado em uma vala em um lote de Rio Verde. Ele sempre negou o crime, mas foi indiciado com base em depoimentos de testemunhas que disseram ter visto os dois discutindo e Carlos ameaçando matar a mulher, inclusive dizendo que a jogaria em uma vala. No inquérito, foi apontado que ele fornecia drogas para Alexania. Ao POPULAR na semana passada, o delegado Adelson Candeo Júnior, titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Rio Verde, afirmou que não acreditava no envolvimento de Carlos na morte, mas todas as provas até então apontavam para ele.