Um homem procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) suspeito de estuprar uma criança da mesma família em Anápolis, no centro goiano, foi preso em Goiânia nesta quinta-feira (7), informou a Polícia Civil de Goiás (PC-GO).
Por não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar até a última atualização desta matéria.
À reportagem, a delegada Aline Lopes, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, o suspeito, de 39 anos, foi localizado em uma praça no setor Urias Magalhães, na capital.