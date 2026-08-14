Homem ferido a tiros pulou do terceiro andar do bloco residencial na tentativa de escapar de atiradores, segundo a Polícia Militar (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm homem armado e ferido pulou do terceiro andar de um prédio para tentar escapar de um tiroteio que deixou dois mortos dentro de um condomínio no Setor Grajaú, em Goiânia, nesta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar (PM), o confronto teve início durante uma cobrança de dívidas ligadas ao tráfico de drogas entre homens, que supostamente seriam integrantes de uma facção criminosa.\nComo os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para posicionamento.\nDe acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida nos fundos do residencial e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Outros dois suspeitos foram presos em flagrante pela Rotam.